Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Erasmus+ projesi olan "Dezavantajlı Yetişkinler İçin Çevreci ve Yenilikçi İstihdam Modelinin" tanıtımı Sultangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Tekstil atıklarıyla geleneksel sanatların buluştuğu proje, sürdürülebilir üretime de katkı sunacak.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ projesiyle dezavantajlı yetişkinler sürdürülebilir üretime katılıyor. Türkiye Beyazay Derneği, Karabük Üniversitesi ve Sultangazi Belediyesi iş birliği ile tekstil atıkları geleneksel el sanatlarıyla buluşuyor.

Dezavantajlı Yetişkinler için Çevreci ve Yenilikçi İstihdam Modeli program tanıtımı Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim Merkezi’nde yapıldı. Programa İtalya, Fransa ve Romanya’dan gelen proje temsilcileri de katıldı.

"Farklılıklarımız bizim gelişme fırsatımızdır"

Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva; "Farklılıklarımızın muhteşemliğini yaşıyoruz. Farklılıklarımız bizim gelişme fırsatımızdır. Avrupa Birliği projesi de bu kapsamda bizlere gelişeceğimiz alanlar sunuyor. Karabük Üniversitesi ve Sultangazi Belediyesi iş birliği ile projemizi daha ileriye taşıyacağız. Dezavantajlı yetişkinlerimizi geleneksel el sanatları alanında desteklemek, üstelik bunu uluslararası bir platformda yaparak istihdama katkı sağlamak çok kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

"Kaynakları doğru kullanmak gerek"

Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, "Dünyamızda kaynaklar sınırlı miktarda. Ve biz bu sınırlı miktardaki kaynakları en akıllı bir şekilde kullanmak ve gelecek nesillere bırakmak zorundayız. Sultangazi Belediyesi ile birlikte ilçemizde güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Tekstil Atıklarıyla geleneksel el sanatlarının buluştuğu, engelli bireylere farklı alanlar oluşturarak onları üretime dahil etmek çok önemli. Böyle kıymetli projenin parçası olmak mutluluk verici" diye konuştu.

"Geri dönüşüm önemli"

Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, "Öncelikle Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Dursun’un selamlarını iletiyorum. Yaklaşık 600 bin nüfusluk kalabalık bir ilçeyiz. Bizler Sultangazi Belediyesi olarak sıfır atık projesi kapsamında atıkların geri dönüşümü konusunda ilçemizde çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Erasmus+ projesi kapsamında dezavantajlı grupları sürdürülebilir üretime katarak uluslararası istihdam olanağının artmasına katkıda bulunacağız. Böylesine önemli bir projenin paydaşı olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz’’ dedi.