Sultangazi’de gündüz vakti bir apartmana giren 2 kadın dairelerin kapılarını yoklayarak hırsızlık yapmaya kalkıştı. Kadınlardan birisi üst katları dolaşırken, diğeri ise elindeki kartla gözüne kestirdiği bir dairenin kapısını açmaya çalıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, saat 15.40 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen iki kadın, bir apartmana girerek hırsızlık yapmaya çalıştı. Kadınlardan biri üst katları dolaşarak inceleme yaparken, diğeri ise gözüne kestirdiği bir dairenin kapısını elindeki kartla açmaya çalıştı. Kadın, aynı dairenin girişindeki ayakkabıları da kontrol ederken, o anlar apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.