Bir yıl boyunca bilim ve sanat iç içe olan Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Öğrencilerin sergilediği projeler, katılımcıların beğenisini topladı.

Sultangazi Belediyesi Prof. Necmettin Erbakan Bilim Merkezi, öğrencileri için mezuniyet töreni düzenledi. Robotik kodlamadan astronomiye, müzikten dil atölyesine, 16 branşta eğitim alan Bilim Merkezi öğrencileri, bir yıl boyunca öğrendikleriyle ürettikleri projeleri sergiledi.

Sultangazi Etkinlik Salonu’nda düzenlenen törene Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, Bilim Merkezi Akademik Kurul Başkanı Bayram Coştu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Özgün, farklı ve yenilikçi

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Her fırsatta eğitimin bizler için öncelik olduğunu belirtiyoruz. Gençlerimizin ilgi alanlarında kendilerini geliştirmelerine fırsat sunmak için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bilim Merkezimizde çok özel bir eğitim veriyor, geleceğin bilim insanlarını ve sanatçılarını yetiştiriyoruz. Pırıl pırıl gençlerimiz bugün burada aldıkları eğitimin neticesinde birbirinden güzel projeler ürettiler. Onlarla gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Bilim Merkezi öğrencileri, salondaki kalabalığa müzik ziyafeti yaşattı. Program sonunda Bilim Merkezi öğrencilerine mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Öğrencilerin bir yıl boyunca ürettiği projelerin yer aldığı sergi, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Renkli projelerle dolu sergi, katılımcılardan tam not aldı. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Bilim Merkezi öğrencilerinin yaptığı projelerle yakından ilgilendi.