Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, İBB Meclisi’nde konuştu. İstanbul’da ulaşımın her geçen gün daha da zorlaştığına dikkat çeken Tombaş, "Özellikle son 6 yılda ulaşım yatırımlarının azalması, toplu taşıma sisteminin bozulmasıyla İstanbul, trafikte bekleme süresinde dünya birincisi oldu. Yanan otobüs, bozulan metrobüs haberleri artık sıradan hale geldi. Metro yatırımları hız kesti. Sultanbeyli Metrosu gibi pek proje hala bitirilemedi. CHP’li İBB yönetimi, metro reklamı pankartı yaptığı kadar metro hattı yapmadı" dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, AK Parti Grubu adına İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde söz aldı. İstanbul’un ulaşım sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Tombaş, CHP’li İBB yönetimi döneminde ulaşım yatırımlarının azaldığına ve toplu taşımada hizmet kalitesinin her geçen gün düştüğüne dikkat çekti. Özellikle metro yatırımlarının hız kestiğini, reklama daha çok önem verildiğini söyleyen Tombaş, metro şantiyelerine yapılan reklamı pankartlarının uzunluğu kadar metro hattı yapılmadığını belirtti.

"Trafikte bekleme süresinde İstanbul birinci"

Bağımsız araştırma şirketlerinin verilerine atıf yapan Başkan Tombaş, "ABD menşeli bir araştırma şirketinin; 7 kıta 37 ülke ve bin şehir üzerinde yaptığı araştırmaya göre; İstanbul, trafikte bekleme süresinde yılda 105 saatle maalesef birinci olmuştur. İstanbul gibi bir metropolde hiç trafik sıkıntısı olmaması düşünülemez fakat hiç bu kadar çileye dönüşmemişti. Avrupa menşeli bir navigasyon sistemi firmasının verilerine göre de İstanbul; trafikte bekleme süresinde, 2019 yılında Avrupa’da 6. sıradayken 2023 yılında maalesef 1. sıraya yükseldi. 2019 yılında trafikte ortalama hız 30 kilometreyken şimdi 24 kilometreye düştü. Özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde, trafik hızı saatte 10 kilometreye kadar düşüyor. İBB Trafik uygulaması verilerine göre neredeyse her akşam iş dönüşü saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90’lar seviyesine çıkıyor. Duraklarda günlük ortalama toplu taşıma bekleme süresi 40 dakikadan 63 dakikaya çıktı. İstanbul adına ortaya çıkan bu olumsuz tablonun en büyük sebebi, son 6 yılda İstanbul’da gelecek vizyonu olan ulaşım yatırımlarının yapılmamasıdır. İstanbul’un trafik sorunu artık sadece bir ‘yoğunluk’ meselesi değil; plansızlık, öngörüsüzlük ve ihmalkarlığın açık bir göstergesidir" dedi.

"Metro inşaatları hafriyatla dolduruldu"

Raylı sistemlerde ilerleme hızının oldukça yavaşladığına dikkat çeken Tombaş, "AK Parti döneminde raylı sistemler yatırımları adeta altın çağını yaşadı. İstanbul’un her iki yakasında da dev metro yatırımlarını hizmete sunduk. 2019’da görevi devrettiğimizde yapımı tamamlanmış, yapımı devam eden ve uygulama projeleri tamamlanmış yaklaşık 650 kilometrelik raylı sistem projesini yeni yönetime devrettik. Görevi devralan yönetim ise ilk iş olarak; bazı metro projelerini iptal etti, bazı metro tünellerini hafriyatla kapattı, birçok metro projesini de adeta durma noktasına getirdi. 2017 yılında yapımına başlanan Sultanbeyli metrosu ise hala bitirilmedi. Vadedilen açılış tarihleri ise pek çok kez ertelendi" diye konuştu.

"Metro reklamları arttı, yatırımları durdu"

Metroların hizmetle değil reklamla gündeme geldiğini belirten Tombaş, "Raylı sistemlerin, bu yönetim döneminde en büyük ilerlemesi reklam alanında oldu. AK Parti döneminde yapımına başlanan metro inşaatları birer reklam mecrasına dönüştürüldü. Hatta eskiyen reklam afişleri defalarca yenilenmesine rağmen, metro şantiyelerinin hiçbiri zamanında bitirilemedi. CHP’li İBB yönetimi, son 6 yılda yaptığı metro reklam pankartı uzunluğunun çeyreği kadar metro hattı yapmamıştır. Sultanbeyli başta olmak üzere milyonlarca İstanbullu metro hizmetine kavuşmayı bekliyor" ifadelerini kullandı.