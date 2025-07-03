Elazığ’da suların yükselmesiyle yarımadaya dönüşen Aşağı İçme köyü, güzelliği ile eşsiz manzaralar sunuyor.

Keban Baraj Gölü havzasında Murat Nehrine sıfır konumda bulunan Aşağı İçme köyü, konumu, manzarası ve güzelliği ile tatil bölgelerini aratmıyor. Yıl içerisinde yağışların etkili olmasıyla birlikte baraj debisi yükseldi ve köyün dibine dayandı. Adeta bir yarımada haline alan köy, eşsiz bir manzaraya büründü. Dronla havadan görüntülenen köy, izleyenlere kartpostallık görüntüler sundu.

Bu sene yağış oranının çok iyi olduğunu aktaran köy sakinlerinden Vedat Mutlu, "Köyümüz çok güzel bir yer. Elazığ’ın her tarafı çok güzel. 3 tarafı suyla kaplı bir şehir. Ege sahilleri gibi tüm imkanları olan bir yer. Buralara çok ilgi var. Biraz daha farklı yatırımlar olduğu zaman daha güzel durumlar ortaya çıkacaktır. Elazığ’ın en güzel köylerinden biri İçme köyüdür. Arkası dağ ve önü sudur. Önceden beldeydi ve 2014’te köy statüsüne düşürüldü. Kovid, depremlerden sonra buralar daha çok gelişti. Konutlar, yerleşim yerleri yapıldı. Suyun bize çok güzel alternatifi var. Ege sahillerinde olduğu gibi cazip yerler. Köyümüzde 2 tane balık evi var. Konaklama olmasa bile dinlenme ve yemek organizasyonlarının olması çok güzel. Köyümüzde yıllardır güzel bir atmosfer var. Köyümüze daha farklı imkanlar yapılabilir. Zamanla olacağına inanıyorum. Elazığ konum olarak orta merkezde olduğu için ilerde yatırımlarla çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. İçme köyü 33 kilometre uzaklıkta bir yerleşim yeridir. 25 dakikada herkes geliyor. İnsanları cezbediyor. Şu anda köyümüz de doldu. Köyümüzün belde olmasını çok isteriz" dedi.