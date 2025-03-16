Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde yetim çocuklara yönelik yardım kampanyası gerçekleştirildi.

Şuhut Belediyesi, Şuhut Vakfı, Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ‘Yetimler Günü’ dolayısıyla iftar programı düzenlendi. Şuhut Vakfı ve Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bu yıl 12.’ncisini düzenlediği yetimlere bayramlık alma ve gıda yardımı kampanyasında Şuhut ve köylerinde bulunan öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi 300 çocuğa gıda da bin 500 TL, çocukların ailelerine ise gıda yardımında bulunuldu.

Programda Şuhut Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Yeğenoğlu, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın ve Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser günün anlam ve önemine binaen konuşmalarını gerçekleştirerek programda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Program İlçe Müftüsü Fatih Aytekin’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duası ile sona erdi.