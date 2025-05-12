Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SUDUM), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) desteğiyle kurulan ve 2021’de "Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü" alan laboratuvar altyapısıyla dikkat çeken 6. Danışma Kurulu Toplantısı, BAKA Genel Sekreterliği ev sahipliğinde yapıldı.

Laboratuvar altyapısı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) desteğiyle kurulan ve 2021 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan "Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü" alan Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SUDUM) 6. Danışma Kurulu Toplantısı, BAKA Genel Sekreterliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Prof. Dr. Serdar Sezer, merkezin bölgesel kalkınmaya verdiği katkıya dikkat çekerek, "SUDUM artık dünya markası oldu. Bir önceki toplantıda Avrupa markası demiştim, şimdi dünyada adımızdan söz ettiriyoruz. Gelen talepler çok yoğun ancak biz önceliği her zaman bölgeye veriyoruz" dedi. SUDUM’un üreticiye sağladığı teknik destek ve laboratuvar hizmetleriyle bölgede önemli bir açığı kapattığını vurguladı.

"Artık insanlar ‘Bu doğal mı?’ diye sorguluyor"

Gül ve lavanta gibi tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesinde yaşanan sorunlara çözüm ürettiklerini belirten Sezer, "Yüzlerce yanlış üretim sürecine müdahale ettik. Kaynatma sıcaklıkları, prosesteki hatalar, mekanik tasarımlar gibi alanlarda işletmelere destek olduk. Artık daha kaliteli ve standart ürünler çıkıyor" diye konuştu. Gül suyu ve gül yağı gibi ürünlerde kamuoyunda oluşan doğal ürün bilincine dikkat çeken Sezer, "Artık insanlar ‘Bu doğal mı?’ diye sorguluyor. Bu farkındalık büyük bir kazanım" ifadelerini kullandı.

"Katma değeri yüksek ürünleri burada üretmek istiyoruz"

SUDUM’un, Türkiye’de doğal ürünler alanında öncü bir bilgi bankasına dönüştüğünü ifade eden Sezer, merkezin 2026 yılı itibarıyla ikinci aşamaya geçeceğini açıkladı. Bu kapsamda, bölgeye özgü bitkilerden gıda takviyesi üretiminin hedeflendiğini dile getiren Sezer, "Katma değeri yüksek ürünleri burada üretmek istiyoruz. Üniversite-sanayi iş birliğiyle bölgemiz bu ekonomiyi kaçırmamalı" dedi. Gül ve lavanta gibi bölgeye özgü ürünlerde standart üretim tekniklerinin yaygınlaştırıldığını belirten Sezer, doğal ürünlerde kalite bilincinin arttığını ve bu sürecin ulusal çapta ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

Toplantı, katılımcıların merkezin mevcut projeleri, iş birlikleri ve yeni dönem hedeflerine dair görüş alışverişiyle sona erdi. Karşılıklı fikir paylaşımlarının yoğun olduğu toplantıda, danışma kurulu üyeleri merkezin çalışmalarını takdirle karşılarken, sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel katma değer oluşturma konularında ortak stratejilerin geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. SUDUM Merkez Müdürü Prof. Dr. Serdar Sezer başkanlığındaki toplantıya; Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Özler Erdoğan, KOSGEB İl Müdürü Yurdun Yıldırım, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ercüment Çeliköz, BAKA Isparta Yatırım ve Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Öznur Parmaksız, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri katıldı.