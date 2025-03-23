Kütahya merkezli üç ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli yağma suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti. Ç.M. ve O.M.’nin elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik Kütahya’nın Gediz ilçesi ile Uşak ve Afyonkarahisar’da belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 2 milyon 316 bin 240 lira değerinde 80 adet senet, 891 bin 100 lira değerinde 8 adet araç satış sözleşmesi, ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek, ruhsatsız tüfek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.