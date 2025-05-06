SUBÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz, TÜSF SKS Koordinasyon Kurulu’na üye olarak seçildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi (SKS) Başkanı Dr. Orhan Yılmaz, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) bünyesinde danışma organı olarak görev yapan ve 14 üyeden oluşan SKS Koordinasyon Kurulu’nun üyeliğine seçildi. Konuya ilişkin SUBÜ’den yapılan açıklamada "Üniversitemizde sportif etkinliklerin ve düzenli fiziksel aktivitenin yaygınlaştırılmasına, bu aktivitelere katılımın arttırılmasına, nitelikli faaliyet ve projelerin yapılmasına katkı sağlamak için çabalarımız sürüyor. El birliğiyle gençlerimizin sporla iç içe bir yaşam sürmeleri, sağlıklı bir geleceğe adım atmaları ve ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmeleri için ilerleyen süreçlerde de önemli çalışmalara imza atacağız" denildi.