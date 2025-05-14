SUBÜ Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Topluluğu öğrencileri, Karasu Limanı’na düzenlenen teknik geziyle dış ticaretin pratik yönlerini yerinde görme fırsatı buldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Topluluğu tarafından Karasu Limanı’na teknik gezi düzenlendi. Teknik gezide topluluk üyesi öğrencilere liman yetkilileri tarafından limanın işleyişi, uluslararası ticaret süreçlerindeki rolü, lojistik altyapısı ve ekonomiye katkısı hakkında bilgiler verildi. Limanın Türkiye’nin Karadeniz’e açılan önemli dış ticaret kapılarından biri olduğu vurgulanan gezide öğrenciler dış ticaretin pratik yönlerini yerinde görme fırsatı buldu.