Düzce Üniversitesi geleneksel öğrenci festivali, DÜFest 2025, beşinci ve son gününde de coşku dolu anlara ev sahipliği yaparak muhteşem bir finalle sona erdi.

Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Doğa Yürüyüşü ile başlayan festivalin son gününde akademik ve idari personeli ile öğrenciler doğanın eşsiz güzellikleri arasında yürüyerek hem fiziksel hem ruhsal bir yenilenme yaşadı. Kemer Kasım Köyü’ndeki Tarihi Su Kemerleri’nden başlayan yürüyüş rotası, Yörük Köyü üzerinden devam ederek Konuralp Yerleşkesinde sona erdi.

Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi

Düzce Üniversitesi Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen yüzme yarışmaları, festivalin en heyecan verici etkinliklerinden biri oldu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen ödül töreninde futbol, ayak tenisi, masa tenisi ve yüzme branşlarında başarılı olan takımlar ve sporculara ödülleri takdim edildi. Futbol turnuvasında İşletme Fakültesi şampiyon olurken, Tıp Fakültesi ikinci, Eğitim Fakültesi üçüncü oldu. Ayak Tenisi turnuvasında Ayakçılar takımı birinci olma başarısı gösterirken, Kalite Topluluğu ikincilik, Spor Bilimleri Fakültesi ise üçüncülük derecesi elde etti. Masa Tenisi turnuvasında, Öğr. Gör. Tuncer Can şampiyonluğa uzanırken, Berkay Yavaş ikinciliğe, Barış Aydoğan ise üçüncülüğe imza attı. Yüzme yarışmalarında ise dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edildi. Dostlukları geliştiren ve sporun birleştirici gücünü gösteren turnuvalar, unutulmaz heyecan ve güzel hatıralara sahne oldu.

Sanat, müzik ve eğlence bir aradaydı

Gün boyu ziyaretçilere açık olan DÜFest Panayırı’nda öğrenciler sosyalleşerek, atölye ve etkinlik stantlarında keyifli zaman geçirirken, COLORFEST, festivalin renkli yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Kültür Sanat ve Dans Topluluğu, Spor Bilimleri Topluluğu, Sosyal Danslar Topluluğu ve Kafkas Halk Dansları, Şarkıları ve Müzikleri Topluluğu ise festival boyunca izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu. Grup Oz’un müzik şöleni ile başlayan konser akşamı DJ Serkan’ın performansıyla devam etti. Sevilen parçaları ve sahne enerjisiyle meydanı dolduran Umut Kaya, binlerce öğrenciye unutulmaz anlar yaşattı.

DÜFest 2025, Düzce Üniversitesi yönetimi, akademik ve idari personelin katkısı ve öğrencilerin yoğun katılımı ile tamamlanan DÜFest, sanatla, sporla, müzikle, kültürle ve dayanışma ruhuyla dolu anlara sahne oldu.