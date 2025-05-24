SUBÜ Kalite Koordinatörlüğü, kalite yönetim sisteminin etkinliğini değerlendirmek ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla ‘Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı’ düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kalite Koordinatörlüğü, kalite yönetim sisteminin etkinliğini değerlendirmek ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla ‘Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı’ düzenledi. Rektörlük Konferans Salonu’nda, akademik ve idari birimler olmak üzere iki oturum halinde düzenlenen toplantıya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, senato üyeleri, Genel Sekreter Doç. Dr. Gökhan Ergen, Kalite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selcen Vodinalı, Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Ömer Sezai Aykaç, daire başkanları, idari birim yöneticileri, birim kalite elçileri ve temsilcileri ile fakülte ve meslek yüksekokulu sekreterleri katıldı.

Toplantıda; 28 Nisan - 6 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan iç tetkike ilişkin bulgular, stratejik plan ve süreç performansları, anket sonuçları ve düzeltici faaliyetlere yönelik yapılması planlanan aksiyonlar değerlendirildi. Ayrıca 27-28 Mayıs’ta Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) gerçekleştireceği 1’inci Gözetim Tetkiki hazırlıkları görüşüldü. Kalite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selcen Vodinalı yaptığı sunumda; kalite yönetim sisteminin gözden geçirilmesi, sistemin etkin ve sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesi ile kalite politikası ve hedeflerine uygunluğunun sağlanması amacıyla yapılan çalışmaları ve iç tetkik bulgularını paylaştı. Toplantının ikinci bölümünde ise 2024-2025 yılında yürütülen faaliyetlerin genel değerlendirmesi yapıldı ve 2025 yılına yönelik TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi süreçleri için belirlenen yol haritası doğrultusunda katılımcıların görüş ve önerileri alındı.