TURAK tarafından 6 yıl süreyle tam akredite edilen SUBÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’ne düzenlenen törenle akreditasyon belgesi takdim edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün başarılı değerlendirme sürecinin ardından Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu’ndan (TURAK) aldığı akreditasyon belgesi, düzenlenen törenle takdim edildi. Törene SUBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Oğuz Türkay da katıldı. TURAK adına belgeyi Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Mesci, SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık ve Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Batman’a takdim etti.

Törende açıklamalarda bulunan Dekan Sarıışık, "Turizm İşletmeciliği Bölümümüzün TURAK tarafından akredite edilmesi, eğitim kalitesinin ulusal standartlara uygun olduğunu ve sürekli gelişim hedeflerine odaklanıldığını tescillemiş oldu. Bu başarı, üniversitemizin uygulamalı eğitim anlayışına ve kalite odaklı yönetim yaklaşımına önemli katkı sağladı. Aynı zamanda eğitimde kalite ve mükemmeliyet hedeflerine ulaşma yolundaki adımlardan biri oldu" diye konuştu. TURAK SUBÜ Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün lisans programını 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2030 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 6 yıl süreyle tam akredite etmişti.