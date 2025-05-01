SUBÜ, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Marmarakaf 25’te üst yönetim ekibi, akademik ve idari personeli, standı ve öğrencileri ile yer aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda ve Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı’nda (Marmarakaf 25’) paydaş olarak yer aldı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde iki gün süren öğrencinin katıldığı Marmarakaf 25’te 14 paydaş üniversitenin yanı sıra; bin 200’ü aşkın firma ile kamu kurum ve kuruluşu da öğrencilerle buluştu. Fuarda 771 etkinlik düzenlendi. Fuar çerçevesinde iş dünyasından temsilcilerin yanı sıra spor ve kültür-sanat alanından isimler ile yerel yönetim temsilcileri de panel ve söyleşilerle öğrencilerle bir araya geldi. Fuarda SUBÜ Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) tarafından öğrencilere ‘kişilik envanteri testi’ uygulandı. KARMER Marmarakaf 25’te katılımcı öğrencilere online olarak kişilik envanteri testi yaptı. Teste katılan öğrenciler, kişilik özelliklerinin hangi mesleklerle uyumlu olduğunu görebilme fırsatı buldu. SUBÜ’nün Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (SADEM) Türkçe öğrenen uluslararası öğrenciler ise fuarda ülkelerine ait halk oyunlarını sergiledikleri bir dans gösterisi sundu. SADEM öğrencilerinin sergilediği dans gösterisi izleyenlerden alkış aldı.

"Benzersiz bir saha deneyimi kazandırdı"

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan SUBÜ KARMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seda Gökdemir Ekici, "Marmarakaf 25’ gibi bir organizasyonda yer almak, üniversitemiz öğrencilerine kariyer yolculukları için benzersiz bir saha deneyimi kazandırdı. Avrupa’nın en büyük kariyer fuarları arasında olan bu etkinlikte, öğrencilerimiz yalnızca firmalarla değil; kamu kurumları, yerel yönetimler ve kültürel alanlarda faaliyet gösteren birçok paydaşla da doğrudan iletişim kurma fırsatı yakaladı. Üniversitemiz bünyesinde organize ettiğimiz katılım, sahadaki etkileşim gücümüzü arttırdı. Fuar, öğrencilerimizin kariyer adımlarında onlara eşlik eden güçlü bir destek ortamı sundu ve gelecekteki benzer organizasyonlara dair değerli bir deneyim kazandırdı. Fuarda emeği geçen herkese ve tüm paydaşlara teşekkür ederiz" dedi.