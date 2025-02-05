SUBÜ Ferizli MYO Danışma Kurulu Toplantısı, iş dünyasından temsilcilerin katılımıyla yapıldı. Toplantıda eğitim programlarında iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda yapılabilecek değişimler ve yürütülebilecek ortak projeler görüşüldü.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu, Danışma Kurulu Toplantısı düzenledi. Ferizli MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çınar başkanlığındaki toplantıya; Müdür Yardımcıları Öğretim Görevlisi Fatma Vahapoğlu Çete ve Öğretim Görevlisi Furkan Türkseven, MYO Sekreteri Adnan Çetin, bölüm başkanları ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Ferizli MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çınar’ın açılış konuşması ve yüksekokulun tanıtımı ile başlayan toplantıda daha sonra danışma kurulu üyeleri tanıtıldı. Tasarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Asım Topaklı, Yönetim ve Organizasyon Bölümü Başkan Vekili Öğretim Görevlisi Dilek Çakmak, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Refika Seda Yanıkoğlu ile Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Mustafa Eryüksel ise bölümleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İş dünyası temsilcileri, güncel gelişmeler ve iş hayatında değişen dinamikler hakkında görüşlerini paylaşarak, nitelikli işgücü ihtiyacına dair beklentilerini dile getirdi.

İş hayatındaki değişimlere dikkat çekilen programda, üniversite-iş dünyası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. Toplantıda ele alınan konular arasında +1 Eğitim Modeli’nin yaygınlaştırılması, iş dünyası ile daha etkin iş birlikleri kurulması ve öğrencilerin staj ile istihdam imkanlarının arttırılması yer aldı. Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek adına ortak projeler geliştirilmesi ve iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun eğitim programlarının oluşturulması noktasında görüş birliğine varıldı. Toplantının genel değerlendirme bölümünde katılımcıların görüş ve önerileri alındı.