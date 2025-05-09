Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Stadı’na giden ilk kavşakta Kocaelispor amblemi ve aydınlatmaların yer aldığı çalışmayı tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Stadı’na ulaşımı kolaylaştırmak adına hayata geçirdiği Köseköy koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu üzerindeki iki kavşağa Kocaelispor objesi yerleştiriyor. İlk kavşakta Kocaelispor amblemi ve aydınlatmaların yer aldığı çalışma tamamlandı. Top figürlerinin bulunacağı kavşakta ise çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolunun Köseköy battı-çıktısının batı kısmından Kocaelispor Stadı’na ulaşımı kolaylaştırmak için yapılan yolda önemli bir çalışmayı tamamladı. Kocaeli Stadı’na ulaşımı sağlayan Köseköy koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu üzerindeki 2 ayrı kavşakta çok güzel iki ayrı çalışma yapılıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında Kocaeli Stadı için yapılan yeni yol üzerindeki 2 kavşağa birer adet Kocaelispor objesi yerleştiriliyor.

KOCAELİSPOR AMBLEMİ IŞIL IŞIL

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağımsızlık Caddesi ve Vatan Caddesinin kesiştiği kavşakta aydınlatma çalışmasını tamamladı. Kocaelispor’un amblemi kavşağa yerleştirilirken, çalışmalar dahilinde 5 adet özel olarak tasarlanan aydınlatma direği kuruldu. Alikahya Stadyum bağlantı yolu ile Sakıp Sabancı Caddesi'nin kesiştiği kavşakta ise çalışmalar devam ediyor.

Park Bahçeler Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sabancı Caddesi ile Köseköy koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunun kesiştiği kavşağa yerleştirilecek obje için temel atıldı. Bu kavşağa konulacak obje için özel olarak tasarlanan metal top hazırlanıyor. Bu kavşakta direkler üzerinde top figürü bulunacak ve Kocaelispor’un renkleri olan yeşil ve siyah tonlar kullanılacak.