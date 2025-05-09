Türk Telekom’un markası GAMEON’un iletişim sponsorluğunda üçüncü kez düzenlenen Valorant Challengers Türkiye: Birlik Ligi 2. Split’te şampiyonluk ipini BBL PCIFIC göğüsledi. Büyük finalin en değerli oyuncusuna verilen GAMEON MVP Kupası’nı ise Comeback kazandı. Finale yükselen BBL PCIFIC ve ULF Esports, 19-25 Mayıs tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek Challengers EMEA’da Türkiye’yi temsil edecek.

Sporun dijitalleşmesine öncülük edenlerden Türk Telekom, oyun ekosisteminin gelişimine katkı sağlayan markası GAMEON ile oyuncuların hayatına dokunmaya devam ediyor. Oyun dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Valorant Challengers Türkiye: Birlik Ligi’nin iletişim sponsorluğunu üstlenen GAMEON, ligin ikinci splitinde de oyuncuların yanında yer aldı. Ligin 2. Split’inde şampiyonluk ipini BBL PCIFIC göğüslerken, final maçları boyunca sergilediği üstün performansla öne çıkan Comeback, GAMEON MVP Kupası’nın sahibi oldu.

Finalde büyük rekabet

Lig aşamasında büyük çekişmelere sahne olan mücadelelerin ardından, play-off’larda başarılı performanslar sergileyen ULF Esports ve BBL PCIFIC finale yükseldi. ESA Arena’da binlerce oyunseverin heyecanla takip ettiği büyük finalde, BBL PCIFIC rakibi ULF Esports’u 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyon BBL PCIFIC ve finalisti ULF Esports, Mayıs 2025’te gerçekleşecek Challengers EMEA turnuvasında Avrupa sahnesine çıkarak Türkiye’yi temsil edecek.