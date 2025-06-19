Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 30. Dönem Mezuniyet Töreni, Şehzadeler Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Törene Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Ay, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taş, Genel Sekreter Erhan Doğan, akademik ve idari personel, davetliler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Törende mezunlar adına konuşma yapan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ülkü Aydın, Türkiye’nin en köklü ve başarılı Spor Bilimleri Fakültelerinden birinden mezun olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. "Aldığımız nitelikli eğitim sayesinde hepimiz gelecekte hayatın farklı alanlarında söz sahibi olacağız. Amacımız, Ulu Önder Atatürk’ün gösterdiği akla ve bilime dayalı çağdaş uygarlık yolunda; hoşgörülü, çalışkan, dürüst ve kendine güvenen nesiller yetiştirmek olmalıdır" diyen Aydın, akademik bilginin yanı sıra hoşgörü, demokrasi, spor ahlakı ve eleştirel düşünme gibi değerleri kazandıran hocalarına hitaben, "Bizi biz yapan siz değerli hocalarımızı asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ailelere de seslenen Aydın, "Bugün yaşadığınız mutluluğu tahmin edebiliyoruz. Emeklerinizle yeşeren tohumlar meyvelerini vermeye başladı. Bizlere güvenin ve inanın; emeklerinizi asla boşa çıkarmayacağız" diyerek teşekkür etti.

Ülkü Aydın mezun arkadaşlarına seslenerek, "Hayalleriniz olsun, bir gün mutlaka ulaşmak için. İlkeleriniz ve inançlarınız olsun, erdemli bir yaşam sürmek için. Hedefleriniz olsun, rotanızı doğru çizmek için" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taş, fakültenin nitelikli akademik kadrosu ve spor bilimlerine sağladığı katkılarla Türkiye’nin önde gelen fakülteleri arasında yer aldığını belirterek, her yıl gelişimini sürdürdüğünü ve önemli başarılara imza attığını ifade etti.

Öğrencilerin yalnızca akademik bilgiyle değil, sorumluluk bilinci, etik değerlere bağlılık, toplumsal duyarlılık ve takım ruhu ile donatıldığını vurgulayan Prof. Dr. Murat Taş, "Mezunlarımız gerek ulusal gerekse uluslararası alanda elde ettikleri sportif başarılar ve duruşlarıyla bizleri gururlandırdılar. Bu başarının gerçek mimarı siz değerli öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Değerli mezunlarımız, bugün üniversite hayatınızın son günü ama aynı zamanda yeni bir başlangıcın da ilk adımı. Elde edeceğiniz her başarı sadece sizleri değil; ailenizi, üniversitemizi ve ülkemizi yüceltecektir. Sizlere güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Ailelere teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Murat Taş, "Evlatlarınızı emekle, özveriyle ve sabırla bugünlere getirdiniz. Bugün onların başarılarına tanıklık ederken, sizlerin haklı gururunu paylaşıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar konuşmasında, Spor Bilimleri Fakültesi’nin üniversitenin en köklü ve başarılarla dolu fakültelerinden biri olduğunu belirterek, fakültenin bugüne kadar üniversiteyi pek çok alanda gururla temsil ettiğini vurguladı.

Rektör Kibar, bu yıl mezun olan öğrencilerin diplomalarında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunun yer alacağını belirterek, "Bu logo, mezuniyet belgelerimizin yalnızca ulusal değil, uluslararası platformlarda da geçerliliğe sahip olduğunu göstermektedir" dedi.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, ailelere hitaben yaptığı konuşmada, "Dört yıl önce bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınızı; alanında uzman, yüksek donanıma sahip akademik kadromuzla sadece meslek sahibi değil, aynı zamanda erdemli, vicdanlı, topluma duyarlı bireyler olarak yetiştirdik. Bugün onları gururla sizlere geri teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin başarılarında yalnızca akademik bilgi değil; hayata dair rehberlik, duruş ve örneklikle destek olan öğretim elemanlarına teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, mezun öğrencilere seslenerek, "Bugün eğitim hayatınızın son günü, ama aynı zamanda yeni bir hayatın da ilk adımı. Sizlere inancımız tam. Ecdadımızdan aldığımız ilhamla başarılarınızı daha da yükseğe taşıyacağınıza inanıyoruz. Dürüst, çalışkan ve merhametli bireyler olarak yolunuza devam edin. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun" dedi.

Bayrak Devir Teslim Töreni ile devam eden programda, dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi. Fakülte birincisi olan öğrencinin mezuniyet kütüğüne isim yazılı plaka çakmasının ardından mezun öğrenciler, mezuniyet belgelerini aldı. Tören sonunda keplerini havaya fırlatan öğrenciler, mezuniyet sevinçlerini hep birlikte kutladı.