Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş; İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle tesis personeline yönelik ilk yardım eğitiminin ilk dönemini başarıyla tamamladı. Eğitimlerle, acil durumlara karşı hazırlıklı ve bilinçli personel hedefleniyor.

2024 Yılı En İyi Avrupa Spor Şehri unvanına layık görülen Kayseri’de; Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyoner liderliğinde çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., personel eğitimlerine yönelik önemli bir adım attı. İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülen ilk yardım eğitimi programının ilk dönemi başarıyla tamamlandı. Kayseri genelindeki Spor A.Ş. tesislerinde görev yapan personelin katılım sağladığı eğitimlerde, acil durumlarda hızlı ve doğru müdahale yöntemleri, temel yaşam desteği, boğulma, kanama ve yaralanmalarda ilk müdahale gibi hayati bilgiler detaylı bir şekilde aktarıldı. Katılımcıların teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle desteklendiği program, saha güvenliği ve acil durum yönetimi konusunda önemli bir farkındalık oluşturdu.

Spor A.Ş., sağlık ve güvenliği ön planda tutan yaklaşımla, personelin bilgi ve farkındalığını arttırmaya; tesisleri ise herkes için daha güvenli hale getirmeye devam edecek.