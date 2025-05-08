Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir avukat, kendisini resmi sosyal medya hesabından engelleyen DEM Parti’li belediyeye dava açtı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Hüseyin Akay, eleştirel yorum yaptığı gerekçesiyle DEM Parti’li belediyenin sosyal medya hesabından engellendi. Ceylanpınar Belediyesinin sosyal medya hesabına giremeyen Akay, konuyu mahkemeye taşıdı. İlçede avukatlık da yapan Akay, savcılığa giderek belediye hakkında şikayetçi oldu.

Belediyenin kendisini sosyal medya hesapları üzerinden engellediğini belirten Hüseyin Akay, "Belediyeler olsun, tüm kurumlar olsun eleştiriye açık olmak zorundadır. Özellikle sosyal medya ağı bu gün haberleşmenin en önemli parçalarından biridir. Belediyenin resmi sosyal medya hesabı da aynı şekilde iletişim aracıdır. Hizmetlerin takibi açısından, hizmetlerinin değerlendirilmesi açısından vatandaşın ifade özgürlüğü anlamında önemli kurumlardır. Ne yazık ki Ceylanpınar ilçesinde belediye başkanlığı bu konuda tahammülsüzlük göstermiştir. Sırf vatandaşların aldıkları hizmeti değerlendirmesi sebebiyle, engellenen vatandaşların sorunlarına tercüman olmak açısından suç duyurusunda bulundu. Vatandaşların eleştirme hakkı kamu kurumları için vazgeçilmez bir unsur olmak zorundadır. Bunları değil engellemek, bilakis teşvik etmek, bilakis daha dinlenilir bir hale getirmek, kurumsallaştırmak gerekir. Biz de bu noktada bir farkındalık oluşturması açısından suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.