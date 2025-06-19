Sorgun Belediyesi, şehrin çehresini değiştirecek iki büyük projede sona yaklaştı. Yeşilöz Mahallesi’nde yapımı devam eden 70 dönümlük park ve Eski Yozgat Yolu’ndaki kapsamlı altyapı-üstyapı çalışmaları, Sorgun’un şehirleşme vizyonunu bir adım daha ileri taşıyor.

Yeşilöz Mahallesi’nde inşaatı büyük ölçüde tamamlanan 70 dönümlük park, yalnızca büyüklüğüyle değil, içeriğiyle de dikkat çekiyor. Sorgun’a şimdiye kadar kazandırılmış en büyük çocuk oyun grubuna ev sahipliği yapacak olan parkta, aileler için piknik alanları ve çevre duyarlılığına vurgu yapan geri dönüşüm noktaları da yer alıyor.

"Çocuklarımızın kahkahası, kuş seslerine karışsın istiyoruz"

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre parkın, 15 Temmuz’da vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, projeye ilişkin yaptığı açıklamada "Çocuklarımızın kahkahası, kuş seslerine karışsın istiyoruz. Bittiğinde hep birlikte ‘İyi ki yapıldı’ diyeceğimiz bir iş olacak inşallah" ifadelerine yer verdi.

Sorgun’un ulaşım altyapısında önemli bir yere sahip olan Eski Yozgat Yolu’nda yürütülen çalışmalar da sona ermek üzere. Belediye tarafından titizlikle yürütülen süreçte, sağlam bir altyapı üzerine inşa edilen modern üstyapı sayesinde bölge sadece bir yol projesiyle değil, aynı zamanda Sorgun’un şehirleşme planının önemli bir parçasıyla buluşmuş olacak.

"Sorgun’a yakışır işler yapıyoruz"

Belediye Başkanı Ekinci, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Bu çalışma, merkezdeki canlılığı tüm mahallelerimize yaymak için attığımız önemli adımlardan biri. Belediyemizin tüm imkânlarını en verimli şekilde kullanarak Sorgun’a yakışır işler yapıyoruz" dedi.

Sorgun Belediyesi, hem yaşam kalitesini artıran sosyal donatı alanları hem de kent estetiğini ve işlevselliğini güçlendiren altyapı yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Tamamlanmak üzere olan bu iki proje, şehrin hem doğusuna hem batısına eş zamanlı olarak değer katacak.

Kısa sürede hayata geçecek olan Yeşilöz Parkı ve Eski Yozgat Yolu çalışmaları, Sorgun’un planlı ve sürdürülebilir kentleşme hedefleri doğrultusunda atılmış önemli adımlar olarak öne çıkıyor.