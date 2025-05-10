Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kitap Günleri’nin açılışı, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sorgun Belediyesi Kitap Günleri, tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılımıyla görkemli bir açılışla başladı. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Sorgun Şakir Efendi Meydanı’nda gerçekleşti. Yediden yetmişe pek çok kitapseverin akın ettiği Kitap Günleri 9-18 Mayıs tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

"İç Anadolu’nun en büyük fuarını yapıyoruz"

Açılışta konuşma yapan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, "Sorgun’da Kitap Günleri geleneksel hale geldi. Her yıl Mayıs ayında yapıyoruz ve vatandaşlarımızın büyük ilgisiyle karşılaşıyoruz. Sorgun ölçeğindeki bir ilçenin İç Anadolu’nun en büyük kitap fuarını yapıyor olması, civar illerden buraya ziyaretçilerin geliyor olması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bizim kültür noktasındaki etkinliklerimiz her yıl devam edecek. 36 stant, 77 yayınevinden oluşuyor. Geçen yıl 55-60 bin civarında katılımcı olmuştu. Bu yıl inşallah bu sayının daha da üstünde ziyaretçi bekliyoruz. Sorgun’a hayırlı olsun. İç Anadolu’ya hayırlı olsun" dedi.

Kitap Günleri’nin ilk konuğu olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Yozgat’ın tarih sürecini değerlendirdiği ve güncel konulara değindiği konuşmasını yaptı. Ortaylı’nın söyleşisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Fuar ziyaretçilerinden Nur Şimşek, "Yozgat merkezden fuara geldim. İnternette görerek haberdar oldum. İlber Ortaylı’yı görmeye geldim. Fuar gayet güzel. Bir sürü kitaplar var. Fiyatları uygun buldum" ifadelerini kullandı.

Vasfiye Yüksel ise, "Kitap fuarı ilçemize yenilik katıyor. Kültürümüzün gelişmesini, insanlarımızın bilinçlenmesini, kültürel açıdan Sorgun’un daha pozitif olmasını sağlıyor. Başka şehirlerden gelmek isteyen olursa ulaşımı kolay, ilçemiz samimi ve sıcak insanlardan oluşur. Misafirperver olacaklarını biliyorum" şeklinde konuştu.