Zirvesi beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı ile renk cümbüşüne bürünen ormanların buluşması mest etti. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan bulunan ve “Ilgaz Anadolu’nun sen yüce bir dağısın” dizeleri ile türkülere konu olan Ilgaz Dağı’nın zirvesi Ekim ayında beyaz örtüyle kaplandı. Ilgaz Dağı’nın zirvesindeki kar ile renk cümbüşüne bürünen ormanlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı. Ilgaz Dağı’nın eteklerindeki köyler de ayrı bir güzelliğe büründü. Sarı, turuncu ve yeşil renklerin buluştuğu ormanlar güzelliği ile mest ediyor. Sonbahar ve kışın bir arada eşsiz bir güzellik sunduğu Ilgaz Dağı dron ile havadan görüntülendi.

"Dağımız çok güzel"

Eşi ile Ilgaz Dağı’na gezmeye geldiğini İsmet Akın, karın yağması ile çok güzel bir manzara oluştuğunu belirterek, “Dağımız çok güzel. Ilgaz Dağımıza da güzel bir kar yağdı. İnşallah devamı gelir” dedi.