Şanlıurfa’da gerçekleştirilen denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız şekilde saklanan çok sayıda bozuk gıda ürünü ele geçiren ekipler, 42 işletmeye ceza kesti.

Halk sağlığını koruma amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, marketlere yönelik kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş tavuk, yoğurt, süt, çikolata, cips ve gazlı içecekler başta olmak üzere birçok ürüne rastlandı. Ayrıca bazı ürünlerin tarihi geçmemiş olmasına rağmen bozulduğu ya da uygun olmayan şekilde muhafaza edildiği tespit edildi.

Halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle bu ürünlere el konulurken, imha edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı. Sağlıksız şekillerde gıda muhafaza ettiği belirlenen işletmelere cezai işlem uygulanırken, ilk kez ihlalde bulunan işletmelere uyarı verildi. Zabıta ekipleri, işletme sahiplerini son kullanma tarihine dikkat etmeleri ve uygun depolama ortamında sağlamaları konusunda bilgilendirdi.

Bu arada zabıta ekipleri, son bir ay içinde, kurallara uymadığı tespit edilen 42 işletmeye cezai işlem uyguladı. Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri, vatandaşlara da çağrıda bulunarak şüpheli ürünlerle karşılaşmaları durumunda alo 153 iletişim hattı üzerinden bildirimde bulunmalarını istedi.