Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar TL staj desteği sağladık. Toplamda 95 bin 341 kişinin kalfalık belgesi, 170 bin 726 kişinin ustalık belgesi almasını sağladık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin Ulusal İstihdam Stratejisi ve Orta Vadeli Program hedeflerini işaret ederek, "İhtiyaç duyulan stratejik öneme sahip alanlarda nitelikli işgücümüzü yetiştiriyoruz. İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar TL staj desteği sağladık. Toplamda 95 bin 341 kişinin kalfalık belgesi, 170 bin 726 kişinin ustalık belgesi almasını sağladık" ifadelerini kullandı.