Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, eğitim uçuşu gerçekleştiren FENİX Havacılık’a ait bir uçak kısa seyrüsefer görevi sırasında teknik bir zorunluluk sebebiyle acil iniş gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, TC-UCL kuyruk numaralı uçak saat 08.47’de Yenişehir Havalimanı’ndan eğitim uçuşu amacıyla havalandı. Ancak saat 09.02’de Yenişehir’in Subaşı köyü güney mevkisine güvenli bir şekilde acil iniş yaptı.

FENİX Havacılık’tan yapılan açıklamada, "Öğrenci pilot PPL eğitim görevlerinden kısa seyrüsefer görevi sırasında yaşadığı sorun sebebiyle acil iniş yapmak durumunda kalmıştır. İlk incelemede öğrenci kendisine öğretilen kural ve teknikleri doğru olarak uygulamış, acil iniş sırasında uçağın lastiği dahi patlamamış, emniyetli bir şekilde iniş gerçekleştirilmiştir. Yaşanan sorun ile ilgili kesin kanaat ve sonuç yapılacak denetim ve inceleme sonrasında ortaya çıkacaktır" denildi.

Ayrıca açıklamada acil iniş sonrası öğrencide herhangi bir yaralanma olmadığı ve çevresel zararın meydana gelmediği de belirtildi.