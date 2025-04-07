Manisa’nın Soma ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımı yapılarak yeniden inşaa edilen Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda ara tatilin bitmesiyle 670 öğrenci eğitim öğretime başladı. Öğrencilerin hem ikili öğretimden kurtulması hem de depreme dayanıklı modern bir binada eğitim alacak olması velileri de sevindirdi.

Soma’da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nun yerine inşa edilen yeni okul binası, ara tatilin ardından öğrencilerine kapılarını açtı. Uzun süredir Kurtuluş İlkokulu’nda ikili eğitimle öğrenim gören 670 öğrenci, artık modern ve güvenli okul binasında eğitim alacak.

Gerçekleşen ilk gün törenine Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve Şube Müdürü Ali Kazak da katıldı. Öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı söyleyen Dikici ve Kazak, öğretmenlerle de bir araya gelerek yeni okulun hayırlı olmasını diledi.

Toplamda 5 bin 155 metrekare kapalı alana sahip olan yeni okul binasında 24 sınıf yer alıyor. B+Z+3 kat olarak inşa edilen yapıda, 120 kişilik konferans salonu, spor salonu, kantin, yemekhane, öğretmenler odası, idari birimler, kütüphane, rehberlik servisleri, özel eğitim sınıfları, bilişim atölyesi, 3 anasınıfı, fen bilimleri sınıfı, STEM atölyesi ve sığınak gibi donanımlı alanlar bulunuyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici yaptığı açıklamada, "Uzun süredir öğrencilerimiz geçici olarak Kurtuluş İlkokulu’nda ikili eğitimle eğitim görüyordu. Bugün itibariyle hem Mehmet Akif Ersoy İlkokulu hem de Kurtuluş İlkokulu normal eğitime geçti. Yeni binamız, hem fiziki kapasitesi hem de teknolojik altyapısıyla çağdaş bir eğitim ortamı sunuyor. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin daha rahat, güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi en büyük önceliğimizdi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Yeni okul binasına kavuşan öğrenci ve veliler ise büyük memnuniyet yaşadıklarını ifade etti.

Yeni binanın tamamlanmasıyla birlikte hem Kurtuluş hem de Mehmet Akif Ersoy İlkokulu normal eğitime geçmiş oldu.