Türkiye’nin en gözde turizm şehirlerinden biri olan Marmaris’i lağım kokusu sardı. Belediyeden umudunu kesen vatandaşlar yağmur sonrası tıkanıp taşan lağımları kendileri temizlemeye çalıştı.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Muğla’nın Marmaris ilçesi, her yağmur sonrası lağım kokmaya başladı. Sorunun çözümü için defalarca Marmaris Belediyesi’ne müracaat ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirten kapalı çarşı esnafı, ciddi rahatsızlık veren pis kokudan çarşıyı kurtarmak için kolları sıvadı. Esnaf aynı zamanda şehrin itibarını da yerle bir eden durumu düzeltmek için rögarların temizliğini kendisi yapmak zorunda kaldı.

Marmaris’in ilçe merkezinde bulunan ve özellikle ilçeye gelen yerli yabancı turistlerin alışveriş için en çok uğradığı yer olan kapalı çarşı lağım kokmaya başladı. Çarşının bu hali esnafı çileden çıkardı. Belediyeye karşı sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirterek belediyenin de sorumluluğunu yerine getirmesini isteyen vatandaşlar "Dünyanın en güzel yeri diye tanıtım yapıp turist çağırdığımız ilçede maalesef lağım kokusu önlenemiyor. Her türlü imkanı olmasına rağmen belediye sorunu çözmediği için esnaf kokuyu önlemek için kendisi rögar temizliği yapıyor" diyerek belediyeye sitem ettiler.