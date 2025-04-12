Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Başakşehir karşısında son oynadıkları Kasımpaşa maçı 11’ine göre 3 değişiklik ile sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Kasımpaşa maçına 11’ine göre 3 değişiklik ile sahaya çıktı. Norveçli teknik adam, sakatlığı bulunan Emirhan Topçu’nun yanı sıra Joao Mario ve Ciro Immobile’nin yerine Salih Uçan, Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu’na formayı teslim etti.

Chamberlain sağ bek başladı

Solskjaer, sakat ve cezalı oyuncuların eksikliğinde takımın defans hattını kurmakta zorluk çekti. Deneyimli teknik adam, Alex Oxlade Chamberlain’e bu maçta sağ bek pozisyonunda görev verdi.

Beşiktaş’ın 11’i

Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı’ndaki karşılaşmaya Mert Günok, Alex Oxlade-Chamberlain, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu 11’iyle başladı.

Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Emrecan Terzi ve Arda Berk Özüarap ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Ciro Immobile yedek soyundu

Beşiktaş’ta golcü futbolcu Ciro Immobile, Başakşehir maçına yedek kulübesinde başladı. Süper Lig’in 29. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile yapılan müsabakada yedek soyunan Immobile, Kasımpaşa maçında ilk 11’e geri dönmüştü. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tecrübeli futbolcuyu bir maçın ardından yeniden yedek başlattı.

Salih Uçan 11 maç sonra ilk 11’e döndü

Siyah-beyazlıların tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan, 12 maç aranın ardından ilk 11’de görevlendirildi. Salih, son olarak Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmaya 11’de başlamıştı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda Başakşehir’e karşı Salih’i orta sahanın merkezinde şans verdi.

Öte yandan siyah-beyazlıların genç golcüsü Mustafa Hekimoğlu ise ligde ilk kez 11’de sahaya çıktı.