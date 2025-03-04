Batı Anadolu Lisanslı Depoculuk Derneği (BALDER) Yönetim Kurulu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldi. Toplantıya, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel de katıldı.

Görüşmede, lisanslı depoların işleyişi, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri detaylı bir şekilde ele alındı. Lisanslı depoculuk sisteminin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için atılması gereken adımlar, mevzuat düzenlemeleri ve sektörün geleceğine yönelik konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantının, lisanslı depoculuk sektörünün gelişimi açısından önemli bir adım olduğu belirtilirken, sektör temsilcileri Bakan Yumaklı’ya ilgi ve destekleri için teşekkür etti.