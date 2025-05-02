Aydın’ın Söke ilçesinde öğrenci sağlığını koruma amacıyla okul kantinleri ve yemekhaneler denetimden geçti.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kantin komisyonu ile birlikte yürüttükleri kontrollerde hijyen kuralları, ürün saklama şartları ve gıda güvenliği açısından incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen denetimlerde, kantinlerde satılan ürünlerin mevzuata uygunluğu, son tüketim tarihleri, gıda saklama şartları ve çalışanların hijyen belgesi gibi birçok kriter göz önünde bulunduruldu. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, öğrenci sağlığının öncelikli olduğu vurgulanarak bu tür denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.