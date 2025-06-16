AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ile il ve Merkez İlçe yöneticilerinden oluşan bir heyet, Karabük Belediyesi tarafından 41 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen, 3 bin kapasiteli Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya tarafından karşılanan heyet; sahipsiz can dostlara modern, güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı sunan merkezdeki altyapı, donanım ve işleyiş hakkında bilgi aldı.

"Karabük’ümüzdeki bu merkez, bir merhamet projesidir."

Sadece Karabük’te değil, Türkiye genelinde örnek gösterilen merkez hakkında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, merkezin merhametin, vicdanın ve sorumluluk bilincinin eserle buluşmuş hâli olduğunu vurguladı.

Başta Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Şahin, şunları kaydetti:"Biz, AK Parti olarak yalnızca insan merkezli değil; tüm canlıların yaşam hakkını gözeten bir belediyecilik anlayışını savunuyoruz. Karabük’ümüzdeki bu merkez, bir merhamet projesidir. Hayvanlara sahip çıkmak, vicdan sahibi bir toplumun göstergesidir. Bu yaklaşımı hayata geçiren belediyemize teşekkür ediyorum."

"Hayvan hakları konusunda bir dönüm noktası olacak."

Merkez hakkında heyete bilgi veren Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ise şu ifadeleri kullandı:"Sahipsiz canlarımızı koruyacak bu merkez, Karabük’ün sosyal vicdanını temsil ediyor. Bu sadece bir hizmet değil; aynı zamanda bir sorumluluk çağrısıdır. Modern altyapısı, rehabilitasyon imkânları ve sosyal alanlarıyla bu merkez, Karabük’te hayvan hakları konusunda bir dönüm noktası olacak."