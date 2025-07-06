Bilecik’in Söğüt ilçesinde yüzyıllardır süregelen geleneklerden biri olan "Şifalı Pilav" etkinliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Ertuğrul Gazi Türbesi’nde düzenlenen etkinliğe, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve Belediye Başkanı Ferhat Durgut katıldı. Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Yayabaşı ve Başkan Durgut, sohbet ederek pilav ikramında bulundu. Katılımcılar, tarihi atmosferde düzenlenen etkinliğe ilgi gösterirken, etkinliğin manevi değeri bir kez daha vurgulandı.

Kaymakam Yayabaşı, yaptığı kısa açıklamada bu tür kültürel mirasların yaşatılmasının önemine değinerek, "Söğüt’ün köklü tarihine yakışır şekilde bu geleneği sürdürmek bizler için büyük bir onur" dedi.

Etkinlik dualar eşliğinde sona ererken, vatandaşlar organizasyondan memnuniyetlerini dile getirdiler.