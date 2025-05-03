Söğüt İlçe Müftüsü Ali Yurtlu, İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut’u makamlarında ziyaret etti.

Görüşmede, Türkiye Diyanet Vakfı’nın "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla yürüttüğü vekaletle kurban kesim programı hakkında bilgi verildi. Ziyaret kapsamında Kaymakam Tuncer ve Belediye Başkanı Durgut, programın dünyanın farklı bölgelerinde büyük hizmetlere vesile olmasını temenni ederek kurban bağışlarını Türkiye Diyanet Vakfı’na yaptı. İlçe Müftüsü Yurtlu, bağışlarından dolayı kendilerine teşekkür ederek, programın toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın hayata geçirdiği vekaletle kurban kesim programı, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı ve paylaşma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Yerel yöneticilerin projeye katkı sağlaması, toplumsal duyarlılığın artmasına önemli bir katkı sunuyor.