Söğüt Belediyesi’nin geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında, belediye bahçesinde düzenlenen iftar programı yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İlçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Ferhat Durgut, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu hafta ilkini düzenlediğimiz programımıza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ramazan ayı boyunca her Cuma günü farklı bir noktada iftarımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda Ramazan etkinliklerimiz de devam edecek. Eski günlerde olduğu gibi, Ramazan ayını komşularımızla birlik beraberlik içerisinde geçireceğiz" dedi.

Programda, misafirlere çeşitli ikramlar sunulurken, çocuklar için hazırlanan etkinlikler de renkli anlara sahne oldu. Başkan Durgut; "Ramazan ayı boyunca sürecek olan bu etkinliklerle, toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelmesi ve birlik beraberlik duygusunun pekiştirilmesi hedefleniyor. Söğüt Belediyesi’nin bu anlamlı etkinlikleri, Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde gerçekleşmeye devam edecek" şeklinde konuştu.