İzmir Büyükşehir Belediyesi soğuk kış günlerinde barınma olanağı bulunmayan evsiz vatandaşlara kucak açmayı sürdürüyor. Yıl boyu hizmet veren Müyesser Turfan Geçici Erkek Konuk Evi’nde konaklayanların sayısı kış aylarında artıyor.

Ülke genelinde etkisini gösteren kara kış, İzmir’de de yaşamı zorlaştırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kapılarını 24 saat boyunca açık tuttuğu Müyesser Turfan Geçici Konuk Evi ise sokakta yaşayan yurttaşlar için sığınacak ve yaşama tutunacak bir çatı oluyor.

"Yaşama bağlamaya çalışıyoruz"

Evsiz yurttaşlara sıcak bir yuva sunduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Huzurevi Şube Müdürü Cihangir Çetintaş, "Tesise gelen yurttaşlarımızın konaklama ve temel gereksinimlerinin yanı sıra onların hayata adapte olmalarını sağlamak için ailelerine ulaşmaya çalışıyor, iş bulmaları için İŞKUR’a başvuru yapıyoruz. Burada bir iki gün olduğu gibi iki üç ay kalan yurttaşlarımız da oluyor. Kişilerin durumuna, sağlığına, hayata tutunma becerilerine göre bir süreç işletiyoruz" dedi.

"Rızası olmayan bir kişiyi zorla burada tutamazsınız"

Müyesser Turfan Geçici Erkek Konuk Evi’nin Türkiye’nin bu alanda hizmet veren ilk ve örnek tesislerden biri olduğunu hatırlatan Konuk Evi Sorumlusu Tufan Fırat Göksel ise, "Son dönemde barınma krizi Türkiye’nin en başat konularından biri haline geldi. Kimse rızası dahilinde sokakta kalmak istemez. Sosyal politikalarla ilişkili bir konu. Konukevimiz birçok şehre model oldu. Ülkemizde böyle kurumlara çok fazla ihtiyaç var. Bazı barınma merkezleri sadece kış aylarında hizmet verirken İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz 12 ay boyunca kapılarımızı evsiz yurttaşlarımıza açıyoruz. Amacımız insanlara onurlu, erişilebilir, hak temelli hizmet sağlamak. Türkiye’de bunun öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz. Sadece barınma değil rehberlik, danışmanlık, psiko-sosyal destek de sağlıyoruz. Tesisimize rızası olan kişileri alıyoruz. Bazen bize ‘dışarıda sokakta yatan kişiler var görmüyor musunuz?’ diye soruyorlar. Görüyoruz ama rızası olmayan bir kişiyi burada zorla tutamıyoruz" dedi.

"Mesleğimle gurur duyuyorum"

Tesiste görevli Kahraman Yılmaz da rutin bir günü anlatırken, "Sabah konuklarımızı uyandırıyoruz, kahvaltılarını hazırlıyoruz. Yürüyemeyen vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Sonrasında rutin temizliğimizi yapıyoruz. Voleybol, basketbol oynayabilen konuklarımızla oyun oynuyoruz. Kafede televizyon seyretmek isteyenler, sohbet etmek isteyenler oluyor. Keyifli, güzel bir gün geçiriyoruz. Ben mesleğimi çok severek yapıyorum. Vicdani bir yönü var. Gurur duyuyorum. Büyükşehir Belediyemiz evsiz yurttaşlara böyle bir imkan sunuyor biz de onlara hizmet ederek bu iyiliğe vesile oluyoruz. Elimizden gelen gayretin fazlasını göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Sağlık hizmeti de veriliyor

Merkez, 18-60 yaş aralığında olan, gelir getirici işi olmayan ve barınma sorunu yaşayan bireylerin toplumdan soyutlanmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri için kalıcı çözümler bulunana kadar güvenli bir ortamda konaklamalarını sağlıyor. Konuk evi, başvuran vatandaşın fiziksel iyilik hali, yaşlılık ve engellilik gibi çifte dezavantajlılıkları, ayrıca içinde bulundukları sosyo-ekonomik psiko-sosyal yoksunluk durumlarını titizlikle değerlendiriyor. Akut kriz durumlarında ise mümkün olan en fazla sayıda ihtiyaç sahibine ulaşmaya çalışıyor. Konukevi çeşitli kaynaklardan gelen ihbarları da değerlendirerek sokakta yaşayan evsiz yurttaşları, bulunduğu yerden alıyor ve onlara barınma olanağı sağlıyor. Merkeze gelenlerin öncelikle sağlık kontrolleri yapılıyor, yemek ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Tedavi gerektiren durumlarda ise Eşrefpaşa Hastanesi devreye giriyor. Yaşı uygun olanlar Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma ile huzurevi veya bakım merkezlerine yerleştiriliyor, çalışabilecek durumunda olanlar İŞKUR’A yönlendirilerek iş bulmaları sağlanıyor.

Nasıl erişilebiliyor?

Konuk evinden yararlanmak isteyen erkek vatandaşlar 0232 2936318 numaralı telefonu arayarak bilgi ve destek alabiliyor. 60 yaş üzeri ve öz bakım yapma becerisi olmayan, fiziksel, ruhsal ve duygusal özel ihtiyaç sahibi bireyler ise Aile Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğü’nün 183 -112 numaralı hatlarını arayarak acil işlemlerini başlatabiliyor.