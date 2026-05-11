Aliağa Belediyesi'nin özel ihtiyaçlı bireylerin sporla gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 'Aliağa Belediyesi Özel Eğitim Aşamalı Spor Eğitimi Projesi' kapsamında eğitim alan özel sporcular, atletizm ve yüzme branşlarında önemli başarılara imza attı. Aliağa Belediyesi Özel Eğitim Antrenörü Mazlum Yılmaz ile Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörlerinden İlkay Mert yönetiminde çalışmalarını sürdüren sporcular, Türkiye ve il düzeyinde elde ettikleri derecelerle Aliağa'ya büyük gurur yaşattı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar başarılarıyla dikkat çeken özel sporcuları, aileleri ve antrenörleri ile birlikte makamında ağırladı. Sporcuları ve antrenörleri tek tek tebrik eden Başkan Serkan Acar, elde edilen başarıların Aliağa adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirterek özel sporcuların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Özel sporculardan atletizmde Türkiye dereceleri

Aliağa Belediyesi, Samsun İlkadım Atletizm Pisti'nde düzenlenen Okullararası Gençler-Yıldızlar Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'na 7 sporcu ile katıldı. Şampiyonada 6 sporcu Türkiye derecesi elde etmeyi başardı. Özel sporculardan Yekbun Can, 100 metre ve 200 metrede Türkiye şampiyonu olurken, Ahmet Emin Aksu gülle atmada Türkiye 1'incisi, 100 metrede Türkiye 4'üncüsü oldu. Gökçe Yavaş, 800 metrede Türkiye 3.'lüğü ve 100 metrede Türkiye 4.'lüğü elde etti. Muhammed Yusuf Apak, 800 metrede Türkiye 4.'sü, 200 metrede Türkiye 6.'sı olurken, Yunus Yağız Özkurt 200 metrede Türkiye 8.'si, Eyşan Usul ise 100 metrede Türkiye 6.'sı olarak şampiyonayı tamamladı.

Yüzme il birinciliği yarışlarından 10 madalya

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu İzmir Yüzme İl Birinciliği yarışlarında da Aliağa Belediyesi sporcuları önemli başarılara imza attı. İzmir'de gerçekleştirilen organizasyona 3 özel ihtiyaçlı sporcu ile katılan ekip, yarışmaları toplam 10 madalya ile tamamladı. Kaan Vural; 50 metre serbest stil, 100 metre serbest stil ve 100 metre sırtüstü stilde il birincisi olurken, 400 metre serbest stil, 200 metre serbest stil ve 50 metre sırtüstü stilde il ikinciliği elde etti. Bartu Önkal, 100 metre serbest stilde il 2'ncisi, 50 metre serbest stilde ise il 4'üncüsü oldu. Toprak Minel Erkmen ise kendi yaş klasmanında 50 metre ve 100 metre serbest stilde il birincilikleri elde etti.

Antrenör Mazlum Yılmaz: 'Her zaman daha iyisini hedefliyoruz'

Aliağa Belediyesi Özel Eğitim Antrenörü Mazlum Yılmaz, elde edilen başarılarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Özel sporcularımızla çıktığımız bu yolda, her geçen gün gelişerek ilerlemenin gururunu yaşıyoruz. Deneyimli ekibimizle birlikte, elde ettiğimiz başarıları daha da ileri taşımak ve sporcularımızın gelişimine katkı sağlamak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Azim, emek ve disiplinle çıktığımız bu yolculukta, her zaman daha iyisini hedeflemeye devam ediyoruz. Destek veren ve yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.'