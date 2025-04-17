SOCAR Türkiye ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) iş birliği ile hayata geçirilen SOCAR Energy School sertifika programının üçüncü dönem mezunları, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici de katıldı.

Türkiye’nin önde gelen doğrudan dış yatırımcısı ve entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) iş birliğiyle gerçekleştirilen SOCAR Energy School’un üçüncü dönemi, dokuz haftalık yoğun bir programın ardından tamamlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici’nin katılımlarıyla düzenlenen törende, programı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.

Ulusal ve uluslararası akademisyenlerin yanı sıra alanında dünyaca ünlü uzmanların ders verdiği SOCAR Energy School sertifika programı, kamu ve özel sektör yöneticilerinden basın mensuplarına kadar geniş bir katılımcı yelpazesini bir araya getirdi. Programda, enerji şebekelerinden piyasa dinamiklerine, yenilenebilir kaynaklardan verimlilik uygulamalarına kadar pek çok farklı başlıkta eğitimler verildi. Derslerin yanı sıra, küresel ve bölgesel enerji politikaları, enerji arz güvenliği ve sürdürülebilirlik gibi kritik konular panellerde ele alındı.

Törende konuşan SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, enerji sektörünün küresel anlamda yaşadığı hızlı dönüşüm ve Azerbaycan ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliğinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve entegre endüstri grubu olarak, yaptığımız yatırımların sürekliliği için yetkin, yenilikçi ve vizyoner bireylerin yetişmesini toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu sorumlulukla birlikte akademi-sanayi iş birliğine ve enerji sektörünün gelişimi için nitelikli eğitimin önemine inanıyor; bu alanda önemli yatırımlar yapıyoruz. SOCAR Türkiye olarak enerji alanında uzun yıllara dayanan deneyimimizi Sabancı Üniversitesi’nin kıymetli akademisyenlerinin bilgi birikimiyle birleştirdik ve enerji alanında uzmanlaşmak isteyen kamu özel sektör yöneticilerine bu eşsiz programdan ücretsiz faydalanma imkanı sunduk. Bu sene üçüncüsünü başarıyla gerçekleştirdiğimiz programa Türkiye’den ve dünyadan çok önemli konuşmacıların katılımını sağladık. Bu yolda bize eşlik eden Sabancı Üniversitesi’ne, değerli hocalarımıza ve programa emek veren herkese teşekkür ediyor, mezunlarımızı yürekten kutluyorum."

SOCAR Energy School sertifika programının dördüncü döneminin 2025 yılı sonlarında gerçekleştirilmesi planlanıyor.