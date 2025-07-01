Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Emin Levent Türkili, 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanan mali tatilin işlevsizliğine dikkat çekti.

Başkan Türkili, Mersin SMMMO hizmet binası önünde yaptığı basınvaçıklamasındav, “Mali tatilin adı var, kendisi yok. Meslektaşlarımız ekran başından kalkamıyor, tatil yalnızca kanun maddesinde varlığını sürdürüyor” dedi.

5604 sayılı Mali Tatil Kanunu ile mali müşavirlere temmuz ayının ilk 20 günü tatil hakkı tanındığını hatırlatan Türkili, uygulamanın sahada hiçbir karşılığı olmadığını söyledi. “Bu süreçte vergi daireleri işlem yapmaya devam ediyor, SGK bildirimleri durmuyor, tebligatlar sürüyor. Hatta bazı meslek mensuplarımız vergi incelemelerine çağrılıyor. Yani tatil olması gereken dönemde iş yükü azalacağına artıyor” ifadelerini kullandı.

Türkili, meslek mensuplarının sürekli artan iş yükü altında ezildiğini, bu durumun hem sağlıklarını hem de sosyal hayatlarını olumsuz etkilediğini vurguladı. “Bir beyan kadar değerli değil mi bir nefesimiz? Herkes tatildeyken bizler ekran başında iş yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu durum sürdürülebilir değil” dedi.

Mali tatilin gerçek anlamda tatil olabilmesi için çözüm önerilerini sıralayan Türkili, şu taleplerde bulundu:

Temmuz ayında verilen beyan, bildirim ve ödemelerin Ağustos ayına ötelenmesi,

Süre uzatımının sistemsel olarak otomatik tanımlanması,

Vergi incelemeleri ve tebligatların tatil süresince durdurulması.

“Yeşil Pasaportlu Tatillerde Buluşmak Dileğiyle…”

Meslektaşlarının hak ettiği çalışma koşullarına kavuşması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Türkili, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Mali tatil gerçekten olsun diye buradayız. Meslektaşlarımız için görünmeyen emeğin nöbetindeyiz. İçimize sinmese de umutla bekliyoruz; gelecek günlerde işlevsel, YEŞİL PASAPORTLU tatillerde buluşmak dileğiyle…”