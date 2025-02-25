Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin (HKÜ) ortağı olduğu ve teknoloji transferi ile ticarileştirmenin hızlandırılması, yenilikçi girişimcilerin desteklenmesi ve yenilikçi ürünlerin pazara sürülmesinin teşvik edilmesini hedefleyen, Avrupa Birliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eş finansmanı ile yürütülen "Huni Modeli ile Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme için Akıllı Bir Ağ (SMARTNET)" Teknik Yardım Projesi’nin "SMARTNET 4. Kullanıcı Eğitim Programı" Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Katılımcıların sistemle tanışmaları ve kullanıcı arayüzü, temel uygulamalar hakkında bilgi edinmelerini sağlayacak eğitimin açılışına HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, SMARTNET projesi takım lideri Dr. Ufuk Batum’un yanı sıra Gaziantep’te proje paydaşı olan odalar, üniversiteler ve KOBİ’lerden uzmanlar katıldı.

"SMARTNET Projesi’nin temelleri Gaziantep’te atıldı"

Kullanıcı Eğitim Programı’nın açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Türkiye’nin dijital ve teknolojik dönüşümünde öncü bir rol oynamayı amaçlayan projenin paydaşı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "SMARTNET projesinin temelleri yıllar önce Gaziantep’te üniversitemizde atıldı. Aynı heyecanla HKÜ olarak, ülkemizin ve Avrupa’nın girişimcilik ekosistemine büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu projenin başarısı için var gücümüzle çalışıyoruz. SMARTNET projesi, girişimcilere önemli fırsatlar sunmaktadır. Proje kapsamında geliştirilen ağ ile girişimcilerin nitelikli fonlarla buluşması sağlanacaktır" dedi.

SMARTNET platformunun sürdürülebilirliğini sağlamak için iyileştirme yollarını tartışmak amacıyla atölye çalışmalarının yer aldığı ve iki gün sürecek olan eğitim, dünya genelinde yapay zeka ve dijital platformlar hakkında teorik bilgilerin paylaşılmasının yanı sıra katılımcılara mentorluk, yatırım ve finansmana erişimle ilgili konularda da bilgiler vererek, SMARTNET platformunda söz konusu uygulamaların nasıl yapılacağına ilişkin rehberlik vermeyi amaçlıyor.