Acıbadem Kayseri Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hülya Yüksel; skolyozun tedavisinde erken teşhisin önemine değinerek; "Skolyoz; erken tanıyla omurgadaki problemlerin önüne geçilebilir ve tedavisi mümkündür" dedi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hülya Yüksel; Skolyoz Ayı nedeniyle hastalık hakkında bilgiler verdi. Hastalığın kız çocuklarında erkeklere göre daha sık görüldüğünü belirten Dr. Yüksel; "Skolyoz; omurganın üç boyutlu deformitesidir. Omurganın sağ, sol, ön, arka olarak 10 dereceden fazla eğri olmasına skolyoz diyoruz. Dünyaca yapılan çalışmalarda toplumda yüzde 2 - 3 oranında görülmektedir. Kız çocuklarda, erkek çocuklara oranla daha sık olarak görülmektedir. Skolyozun nedenleri arasında en sık neden idiopatik dediğimiz nedeni bilinmeyen faktörlerdir. Diğer nedenler ise genetik faktörler, omurga problemleri, travmalar ve kas hastalıkları olarak verilebilir. skolyozun yüzde 80’ini nedeni bilinmeyen idiopatik skolyoz oluşturur" dedi.

Hastalığın tanı ve tedavi yöntemlerini aktaran Yüksel; "Omuzlarda eşitsizlik olması, kürek kemiklerinde bir eşitsizlik olması, arkadan bakıldığı zaman kalçanın tekinde yükseklik oluşması, bacak boyu kısalığı varmış gibi omurganın yana doğru eğik olması gibi bulgularla hekime başvurulur. Hekim tarafından değerlendirilen hasta; skolyometre ile poliklinikte muayene edilir, ayrıntılı fizik muayene sonrası skolyometrede herhangi bir bozukluk olması durumunda röntgeni çekilir ve cobb açısına göre skolyoz tanısı konur. Skolyoz tanısı konduktan sonra 10 ila 20 derece arasında fizik tedavi egzersizleri, pozisyonlama ve egzersizlerle hasta takip edilir. 20 ila 40 derece arasındaki açılarda fizik tedavi egzersizleri, pozisyonlama ve korse tedavisi önerilir. 40 derecenin üstündeki eğriliklerde ise genellikle cerrahi sonrası ve öncesi rehabilitasyon şeklinde tedavi sağlanır" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızı erken tanıyalım"

Hastalığın tedavisinde erken tanının çok önemli olduğunun altını çizen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hülya Yüksel; "Skolyozlu ebeveynler; özellikle çocuklarının ileride omurga yapısıyla ilgili çok endişeye kapılmakta. Bizler; skolyozun tedavisinin mümkün olduğunu söylemekteyiz. Skolyozu olan çocuklar; mutlaka uygun bir spor dalına yönlendirilmesi, çanta ve okul sıralarındaki ergonomisine dikkat etmesi konusunda mutlaka uyarılmalılar. Skolyoz; erken tanıyla omurgadaki problemlerin önüne geçilebilir ve tedavisi mümkündür. Skolyozlu çocuklarımızı erken tanıyalım ve tedavisini uygulayalım" diye konuştu.