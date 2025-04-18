Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Siverek ilçesi kırsalında mekanik yol yapım çalışmalarına başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa’nın 13 ilçesinde bozuk yol kalmaması için hareket eden Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Siverek ilçesine bağlı Ağılcık güzergahında mekanik yol çalışmalarına start verdi. Ekipler tarafından sıkı şekilde devam eden bu çalışmalarla, mevcut yolun daha kullanışlı ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Böylece, vatandaşların ulaşımı daha verimli ve rahat bir şekilde sağlanacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 13 ilçede plan ve program dahilinde çalışmalarına devam edeceğini ve kırsal alandaki ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdüreceğini duyurdu.

Siverek Aşlıca Mahalle Muhtarı İhsan Korkmazoğlu ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Halil Karavar, bölgede yürütülen çalışmalardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ekibine teşekkür etti.