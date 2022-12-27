Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, M.S’nin kullandığı 06 ZTH 21 plakalı kamyon, Diyarbakır yolu 10’uncu kilometresinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan R.S. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.