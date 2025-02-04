Erkek basketbolun son yıllardaki başarılı isimlerinden Semih Erden, 38 yaşında kariyerini noktaladığını açıkladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın unutulmaz oyuncularından Semih Erden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla basketbolu bıraktığını açıkladı. Kendisini destekleyenlere teşekkürlerini ileten Erden, "Bugün sizlerle hayatımın en zor ama en anlamlı kararlarından birini paylaşmak istiyorum. Bu zamana kadar beni ben yapan, her adımda güç ve ilham veren basketbol yolculuğuma veda ediyorum. Bu yolculuğa başladığımda tek hayalim, sevdiğim bu oyunu oynayabilmekti. İlk sahaya çıktığım anki heyecanımı ve hayallerimi hala dün gibi hatırlıyorum. Zamanla maçlar kazandım, bazen de yenildim ama her şeyden önce basketbol bana hayatı öğretti. Sahada ter döktüğüm her an, aldığım her destek, yaşadığım her zorluk beni daha güçlü, daha kararlı ve daha alçakgönüllü bir insan yaptı. Bugüne kadar yanımda olan, beni alkışlayan, her galibiyet ve yenilgide destekleyen siz sevgili hayranlarıma minnettarım. Sizin sesleriniz, coşkunuz, sevginiz beni her zaman daha da ileriye taşıdı. Başarılı bir kariyerin ardında sizin desteğinizin olduğunu bilmek bana güç verdi. Her birinizin hayatımda çok özel bir yeri var" ifadelerini kullandı.

"Kalbim her zaman sizinle ve bu oyunun ruhuyla atacak"

Basketbolda öğrendiklerini genç sporcularla paylaşmak istediğini de belirten Erden, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu vedanın sadece bir son değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç olduğunu biliyorum. Bu spordan öğrendiklerimi ve deneyimlerimi, gelecek nesillerle paylaşmak ve genç sporculara yol göstermek istiyorum. Basketbol sahalarından ayrılsam da kalbim her zaman burada, sizinle ve bu oyunun ruhuyla atacak. Hayatımın bu eşsiz bölümünü paylaştığınız için her birinize sonsuz teşekkürler. Destekleriniz, sevgileriniz ve inancınız için minnettarım. Veda etmek zor ama sizlerle olan anılarım daima içimde yaşayacak."

Kariyerinde Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe, Beşiktaş, A. Efes, Darüşşafaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka, Türk Telekom ve Bursaspor formaları giyen Semih Erden, NBA’de de Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers takımlarında mücadele etti.

Semih, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan kadroda da yer aldı.