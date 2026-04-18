Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası taşan derede mahsur kalan çoban ve koyun sürüsü, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından Siverek'te TOKİ konutları yakınlarında bulunan Selimpınar deresinin su seviyesi aniden yükseldi. Bu sırada bölgede bulunan bir çoban ve koyun sürüsü, artan su debisi nedeniyle karşıya geçemeyerek mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu mahsur kalan çoban ve koyun sürüsü güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Çoban Serkan Yavuz, 'Su birden geldi suyun içinde mahsur kaldı, aradım yetkililer ve komşular yardıma geldi çok teşekkür ediyorum, herhangi bir zayiatım yok' dedi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgede su seviyesinin zaman zaman yükseldiği ve ekiplerin tedbir amaçlı çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.