Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Nitelikli Suçlardan Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik' yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan aranan C.K. isimli şahıs, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Şahsın ikamet adresinde yapılan aramalarda; üçüncü şahıs adına kayıtlı 1 ruhsatlı tabanca, 3 şarjör, 84 adet 9 mm çapında fişek ile 1 ruhsatlı yivsiz tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.