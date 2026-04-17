Türkiye Voleybol Federasyonu Genç Erkekler Grup Müsabakaları Şanlıurfa'da devam ediyor. Ev sahibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Genç Erkekler Voleybol Takımı, ikinci maçında Gaziantep Antepia Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.
11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Şanlıurfa ekibi, setleri 25-19, 25-23, 23-25 ve 25-18'lik skorlarla kazanarak üstün bir performans sergiledi.
Antrenör Yakup Aktaş, takımın ikinci galibiyetini aldığını belirterek, Hatay ile oynayacakları son maçı da kazanmaları halinde Türkiye finalleri yarı finallerine yükseleceklerini ifade etti.
