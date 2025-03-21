Sivas’ta iki gündür etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı Kayseri-Malatya Karayolu ile Sivas-Gürün Karayolu’nda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sivas’ta önceki hafta etkisini gösteren sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. İki gündür etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı kent merkezinin yanı sıra ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Kayseri-Malatya Karayolu ile Sivas-Gürün Karayolu ulaşıma kapandı. Emniyet ekiplerince kapatılan yola iki gündür trafik verilemiyor. Otomobil ve ağır tonajlı araç trafiğine kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda kalan sürücüler tepki gösterip yolun bir an önce trafiğe açılmasını istedi.