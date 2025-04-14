Sivas’ta nisanda kar yağışı doğayı beyaza bürürken, Zara ilçesinde nesli tehdit altındaki su samurları karda oynarken görüntülendi.

Sivas’ta kar yağışı, baharın ortasında kenti adeta yeniden kışa döndürürken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Zara ilçesinde yaşayan Erhan Güler, evinde oturduğu esnada kar yağışını izlemek için camdan dışarı baktı. Bu sırada karla kaplı arazide nesli tüketmekte olan su samurlarının karla oynadığını fark etti. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Güler, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede yoğun ilgi gördü.

"Güzel bir görüntü oluştu"

Erhan Güler, su samurlarını her akşam gördüğünü ifade ederek, "Ben su samurlarını evden dışarı baktığımda, Kızılırmak civarında gördüm. O anları kayıt altına aldım. 4 su samuru görüntüledim. Her akşam orada balık tutuyorlar. Güzel bir görüntü oluşuyor" diye konuştu.