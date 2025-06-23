Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Dr. Sinem Özşahin Kılıç, Sivas Numune Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

2013 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Uzm. Dr. Kılıç, 2019 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Uzmanlık Eğitimini, 2025 yılında ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yandal eğitimini tamamladı. Sivas Numune Hastanesi’nde Jinekolojik Onkoloji göreve başlayan Uzm. Dr. Kılıç hasta kabulüne başladı. Sivas Numune Hastanesi resmi internet sayfasında yapılan duyuruda:

"Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi polikliniğine başvurmak isteyen hastaların öncelikle ana branş polikliniklerinden muayene edilip yönlendirildikten sonra MHRS üzerinden randevu alarak başvurmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.